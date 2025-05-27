شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: الأربعاء غرة ذي الحجة فلكيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقعت الجمعية الفلكية بجدة أن يكون غدًا الأربعاء 28 مايو 2025 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1446هـ فلكيًا.

وكانت الجمعية أوضحت مسبقًا أن الاقتران سيحدث صباح اليوم عند الساعة 6:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، مع توفر شروط الرصد مساءً باستخدام التلسكوبات والتصوير الفلكي.

وأوصت الجمعية بالبدء في الرصد قبل غروب الشمس بوقت كافٍ لضبط الأجهزة وتوجيهها نحو الأفق الغربي، مشيرة إلى أن الفترة الذهبية لرؤية الهلال تستمر قرابة 40 دقيقة بعد غروب الشمس، مع تزايد فرص الرصد كلما خف ضوء الشفق.

كما أوضحت أن مرحلة الإهلال تبدأ بعد الاقتران، وهي التي تتيح إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة عندما يكون قد ابتعد بدرجة كافية عن الشمس.

ومن جانبها، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة هذا المساء