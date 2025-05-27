شكرا لمتابعة خبر عن الفياض يروي قصة مؤثرة لأحد المرضى بمستشفى الملك فيصل بعد 20 سنة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى ماجد الفياض، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، قصة مؤثرة لأحد المرضى المتعافين بعد 20 عامًا من رحلة العلاج.

وقال الفياض خلال حديثه لقناة “العربية”: “في الأسبوع الماضي، حضرتُ معرضًا، وكان أحد العارضين يصنع عطرًا أطلق عليه اسم فاكتور، وهو اسم البروتين الذي يُنتجه الجسم للمساعدة في تجلط الدم”.

وأضاف: “هذا المريض كان يعاني من نقص في هذا البروتين، وقد خضع للعلاج الجيني لدينا، وبعد 20 سنة، شُفي .”

وتابع: “تقديرًا منه لتأثير العلاج على حياته، قرر أن يُطلق اسم فاكتور على العطر الذي يصنعه، وهذا يُجسد الأثر الإنساني للعلاج، وليس مجرد رقم”.

واختتم حديثه قائلاً: “نحن لا نعالج أرقامًا، بل نعالج مرضى وأشخاصًا في حالات معقدة، ليعودوا إلى المجتمع كأفراد منتجين”.