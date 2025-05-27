اخبار السعوديه

الفياض يروي قصة مؤثرة لأحد المرضى بمستشفى الملك فيصل بعد 20 سنة .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

الفياض يروي قصة مؤثرة لأحد المرضى بمستشفى الملك فيصل بعد 20 سنة .. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن الفياض يروي قصة مؤثرة لأحد المرضى بمستشفى الملك فيصل بعد 20 سنة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى ماجد الفياض، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، قصة مؤثرة لأحد المرضى المتعافين بعد 20 عامًا من رحلة العلاج.

وقال الفياض خلال حديثه لقناة “العربية”: “في الأسبوع الماضي، حضرتُ معرضًا، وكان أحد العارضين يصنع عطرًا أطلق عليه اسم فاكتور، وهو اسم البروتين الذي يُنتجه الجسم للمساعدة في تجلط الدم”.

وأضاف: “هذا المريض كان يعاني من نقص في هذا البروتين، وقد خضع للعلاج الجيني لدينا، وبعد 20 سنة، شُفي .”

وتابع: “تقديرًا منه لتأثير العلاج على حياته، قرر أن يُطلق اسم فاكتور على العطر الذي يصنعه، وهذا يُجسد الأثر الإنساني للعلاج، وليس مجرد رقم”.

واختتم حديثه قائلاً: “نحن لا نعالج أرقامًا، بل نعالج مرضى وأشخاصًا في حالات معقدة، ليعودوا إلى المجتمع كأفراد منتجين”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا