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طرق حضرية بالذكاء الاصطناعي

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طرق حضرية بالذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة البلديات والإسكان، المرحلة الأولى من مشروع مسح وتقييم شبكة الطرق الحضرية في منطقة عسير، وذلك ضمن خطتها الشاملة التي تهدف إلى رفع جودة الطرق في جميع مناطق المملكة، وفقًا للجدول الزمني المعتمد للمشروع الممتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأشارت إلى استخدام أحدث التقنيات والمعدات المتطورة في عمليات التقييم، وشملت سيارات مسح ذكية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تقنيات ومعدات للطرق

- مسح بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

- أجهزة تقييم إنشائي لطبقات الرصف.

- قياس سماكة الطبقات ومقاومة الانزلاق.

- معدات مسح آلي لتقييم حالة الرصف.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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