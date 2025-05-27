طرق حضرية بالذكاء الاصطناعي

وأشارت إلى استخدام أحدث التقنيات والمعدات المتطورة في عمليات التقييم، وشملت سيارات مسح ذكية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
تقنيات ومعدات للطرق
- مسح بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
- أجهزة تقييم إنشائي لطبقات الرصف.
- قياس سماكة الطبقات ومقاومة الانزلاق.
- معدات مسح آلي لتقييم حالة الرصف.
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