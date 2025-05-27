طرق حضرية بالذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة البلديات والإسكان، المرحلة الأولى من مشروع مسح وتقييم شبكة الطرق الحضرية في منطقة عسير، وذلك ضمن خطتها الشاملة التي تهدف إلى رفع جودة الطرق في جميع مناطق المملكة، وفقًا للجدول الزمني المعتمد للمشروع الممتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأشارت إلى استخدام أحدث التقنيات والمعدات المتطورة في عمليات التقييم، وشملت سيارات مسح ذكية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تقنيات ومعدات للطرق

- مسح بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

- أجهزة تقييم إنشائي لطبقات الرصف.

- قياس سماكة الطبقات ومقاومة الانزلاق.

- معدات مسح آلي لتقييم حالة الرصف.