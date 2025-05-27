السعودية | جمعية الزهايمر ستطلق برنامج “رد الجميل” بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي الصحي مستشفى الملك سلمان عضو تجمع الرياض الصحي الأول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ستطلق الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر البرنامج التدريبي الرائد في دورته التاسعة بالتعاون مع إدارة مستشفى الملك سلمان عضو تجمع الرياض الصحي الاول – ولمدة يومين في الأسبوع وسوف ينطلق البرنامج غداً يوم الاثنين تاريخ 26-05-2025 والثلاثاء 27-05-2025 حيث أن البرنامج سيقام في مستشفى الملك سلمان بالرياض، في القاعة الكبرى ويهدف هذا البرنامج إلى تسهيل التعامل مع المرضى بالتدريب وصقل المهارات لمقدمي الرعاية. كما ينظم البرنامج التدريبي الرائد “رد الجميل” وهو مشروع تدريبي أطلقته الجمعية حيث تقوم فكرته على تدريب عدد ممن يرعى عزيزاً مصاباً بمرض ألزهايمر في مراكز عالمية متخصصة، ليصبحن فيما بعد مؤهلات لتدريب كوادر وطنية. كما يسر الجمعية تدريب الممارسين الصحيين وطلاب وطالبات الجامعات وكافة شرائح المجتمع على كيفية الاعتناء بمريض الزهايمر.

وسوف يقدم البرنامج في اليوم اليوم الأول سعادة الدكتور هشام بالبيد – استشاري طب الشيخوخة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، وسوف يستعرض فيها اعراض مرض ألزهايمر وطرق الوقاية من المرض، والتغيرات السلوكية المصاحبة لمرض ألزهايمر وكيفية التعامل مع التغيرات و طرق العلاج والوقاية.

كما ستقدم سعادة الأستاذة/ رنا عبدالله المرعي المدير التنفيذي للجمعية التعريف بالجمعية والخدمات المقدمة للمرضى و أسرهم. وسوف تستعرض سعادة الأستاذة/ ريناد المسيطير رئيس قسم التثقيف الصحي في الجمعية مسارات التحول والتمكين لمشاريع الجمعية.

وفي اليوم الثاني ستقدم سعادة الأستاذة رؤى مليباري – مديرة التثقيف الصحي في الجمعية السعودية لمرض ألزهايمر، سوف تستعرض فيها محورعن تعريف مرض ألزهايمر ومراحله و طرق التعامل مع مريض ألزهايمر واستراتيجية ميكانيكيات الجسد لمقدم الرعاية.

وحقق برنامج “رد الجميل” نجاحًا مسبقًا في عدة مناطق من المملكة (الوسطى،الغربية،الشرقية ومؤخرًا في منطقة القصيم) حيث ارتفعت نسبة الوعي بالمرض لدى المجتمع الرسالة التي تستمرلزيادة النسبة وأهمية التشخيص وأصبح الآن ولله الحمد لدى الجمعية عدد من المتدربات المؤهلات يساهمن في تدريب مقدمي الرعاية على أحدث الطرق المتعارف عليها عالمياً.

هذا ويتقدم أعضاء مجلس الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وكافة منسوبيها بالشكر الجزيل لمستشفى الملك سلمان عضو تجمع الرياض الصحي الأول على جهودهم والتسهيل وتذليل التحديات واستضافتهم للبرنامج على مدى يومين على التوالي وذلك لإيمانهم في قضية الزهايمر.

وتنوه الجمعية للراغبين في التسجيل لإستمارة طلب الخدمة لهذه الورش الدخول على الرابط ضمن حسابات التواصل الاجتماعي @Saudialzheimer والموقع الالكتروني www.alz.org.sa ولمزيد من الاستفسار يُرجى التواصل على هاتف

0112443092



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