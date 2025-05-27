شكرا لمتابعة خبر عن حجاج صينيون ينظفون شوارع مكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بادر مجموعة من الحجاج الصينيين بحملة تطوعية لتنظيف شوارع مكة المكرمة تقديراً لحبهم الشديد للمدينة المقدسة.

وأظهر مقطع تم تداوله على نطاق واسع ،مجموعة من الحجاج الصينيين وهم ينظفون شوارع مكة رغم وجود جهات مختصة إلا أن الحجاج الصينيين من حبهم لمكة قرروا يشاركون في هذه المبادرة.

ولاقت هذه المبادرة إشادات واسعة من قبل المواطنيين والزوار، لافتين إلى أن تلك المبادرة تعكس مشاعر الولاء والمحبة تجاه المدينة المقدسة.