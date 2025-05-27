شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تفوز باستضافة اجتماع لجنة المنطاد الدولية لعام 2026 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حققت المملكة إنجازًا دوليًا جديدًا بفوزها باستضافة اجتماع لجنة المنطاد التابعة للاتحاد الدولي للرياضات الجوية (FAI) لعام 2026، لتكون بذلك أول دولة في المنطقة العربية تنال هذا الشرف.

وجاء هذا الفوز بإجماع تام من أعضاء اللجنة بنسبة تصويت 100%، ما يعكس المكانة المتنامية للمملكة وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على احتضان وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.

من جانبه، عبر الاتحاد السعودي للمنطاد عن شكره وتقديره لرئيس نادي الطيران الهندي، ورئيس لجنة المنطاد في الاتحاد الدولي، وكذلك للأمين العام للاتحاد، على دعمهم المستمر لتطوير رياضة المناطيد وتعزيز حضورها دوليًا.

كما أعلن الاتحاد عن توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية مع اتحادات دولية مرموقة في هذا المجال، بهدف توسيع آفاق التعاون، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية في الرياضات الجوية.

وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف جعل المملكة مركزًا رياديًا في الرياضات النوعية، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، لا سيما في مجال رياضة المناطيد.

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