السعودية | رئيس جمعية أصدقاء يشكر سامي الدهامي على دعمه المتواصل: نموذج يحتذى لاستدامة العطاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الرياض – متابعات

أعرب الكابتن ماجد عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، عن شكره وتقديره لرجل الأعمال سامي الدهامي، عضو مجلس إدارة الجمعية، على دعمه المتواصل لأعمال الجمعية ومبادراتها.

وأكد ماجد عبد الله : أن الدعم الذي يقدمه الأستاذ سامي الدهامي ليس مجرد مساهمة مالية، بل هو نموذج حي للوفاء والاستدامة، ويعبّر عن التزام حقيقي برسالة الجمعية، مضيفاً: مثل هذا العطاء يساعدنا على تنفيذ برامجنا بفاعلية، والوصول إلى المستفيدين من اللاعبين السابقين وأسرهم بطرق تحفظ لهم كرامتهم وتلبي احتياجاتهم.

وأضاف: نحث الجميع من أفراد ومؤسسات على الدعم، فالعمل الخيري لا يزدهر إلا بالشراكة، والاستدامة لا تُبنى إلا بالمبادرات الملهمة والمواقف المشرفة.

وتُعد جمعية أصدقاء من أوائل الجمعيات في المنطقة التي تُعنى بلاعبي كرة القدم السابقين وأسرهم، وتسعى عبر برامجها الخمسة إلى توفير بيئة مستقرة ومستدامة تعزز من جودة الحياة لهم بعد نهاية مسيرتهم الرياضية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط