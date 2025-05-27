"اكتفاء" لتمكين الأسر توظّف 250 شاباً وفتاة وتمنح منسوبيها دبلومات دراسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 مايو 2025, 10:39 صباحاً

ما أن أُسست جمعية "اكتفاء" لتمكين الأسر في حي الملقا بالرياض عام 1440 بموجب قرارٍ وزاري؛ إلا وانطلقت في تقديم خدماتها عام 1442هـ؛ لتسهم خلال 5 سنوات في توظيف 250 مُستفيداً من الجنسين، إضافة إلى تحقيق أرقامٍ متنوّعة مكّنت مُستفيديها من إعادة فَهم أنفسهم والسعي في العمل. وتهدف الجمعية -غير الربحية- في فكرتها إلى إحداث تحول في حياة الأسر والأفراد ونقلهم من مستهلكين إلى مبادرين مكتفين، بالتزامن مع رفع مستوى الوعي بأهمية العمل وطلب الرزق والاجتهاد، كما تنتهج في رؤيتها إلى التحوُّل من الرعاية إلى الاكتفاء باحترافية من أعمار 18 إلى 40 سنة. وقال المدير التنفيذي عبدالعزيز الجعوان لـ «الخليج 365»: منذ تأسيس الجمعية أسهمت في توظيف 250 شاباً وفتاة، والعائد الاقتصادي عليهم كرواتب نحو 14 مليون ريال، والتحق بالدبلومات الدراسية نحو 105 شباب وفتيات، وعدد مُستفيدي المنح 77؛ ليبلغ العائد عليهم نحو عشرة ملايين وأربعمائة ألف ريال.

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