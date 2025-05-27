أولياء الأمور محظورون من حافلات المدارس

أطلقت إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، حملات التسجيل بالنقل المدرسي، وذلك بالتنسيق مع إدارة جودة الخدمات بالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل، وذلك حرصًا على تمكين أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم بكل يسر وسهولة، بمساعدة فريق العمل المختص.

وأكد دليل خدمات برنامج النقل المدرسي في نظام نور، أن الخدمة، تهدف إلى تيسير وصول الطلبة من البيت إلى المدرسة وبالعكس بوسيلة نقل مناسبة تتوفر فيها عناصر السلامة تحت إشراف ورعاية مشرف نقل مناسب، وتسهم في الحد من الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود، وذلك بالدخول إلى حساب ولي الأمر في نور، ومن بين معايير الاستحقاق والألوية في خدمة النقل إلا يتجاوز زمن الرحلة 90 دقيقة.

وشدد الدليل على عدم صعود ولي الأمر للحافلة، وعدم التدخل في مسارات الحافلة، وليس لولي الأمر الحق في إيقاف الحافلة أثناء الرحلة لأخذ مستفيد من الخدمة، سواء كان الطالب ابنًا أو قريبًا أو معرفة، وحدد الدليل 4 إجراءات مترتبة على عدم الالتزام بقواعد السلوك، وهي إشعار وتعهد شفوي موجه للطالب، وإشعار وتعهد خطي موجه للطالب وولي أمره، والحرمان من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي بشكل مؤقت، فضلا عن حرمان الطالب من الاستفادة من النقل المدرسي لكامل العام الدراسي الذي ارتكبت فيه المخالفة.

قواعد السلوك

1- انتظار وسيلة النقل بطريقة منظمة، والتزام الهدوء في المكان المخصص، وعدم التحرك أثناء حركة الحافلة والامتناع عن التدافع.

2- إبراز بطاقة صعود الحافلة، ووضع الحقيبة تحت المقعد وربط حزام الأمان.

3- اتباع تعليمات السائق المتعلقة بالسلامة والسلوكيات دون مجادلة.

4- الامتناع عن التصرفات التي من الممكن أن تسبب الحوادث.

5- الامتناع عن إحضار الأدوات الخطيرة داخل وسيلة النقل.

6- الامتناع عن إخراج الرأس واليدين أو أي جزء من الجسم خارج الحافلة من النوافذ أو الأبواب.

7- الحفاظ على نظافة الحافلة وتجهيزاتها وعدم اتلافها.

8- عدم عبور الطريق أمام الحافلة، والانتظار حتى تبعد الحافلة.