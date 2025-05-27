شكرا لمتابعة خبر عن طريقة سريعة وآمنة لإسعاف حاج مصاب بضربة الشمس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت صحة نجران تنبيهات مهمة حول طريقة إسعاف الحجاج المصابين بضربة الشمس، وذلك ضمن جهودها التوعوية خلال موسم الحج.

وأوضحت صحة نجران خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن علامات الإصابة بضربة الشمس تشمل: التعرق الشديد، احمرار الوجه، ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 40 مئوية، وضعفًا عامًا في الجسد.

كما أشارت إلى أن أهم خطوات إسعاف الحاج تتضمن: نزع الملابس الخارجية، رش الجسم بالماء البارد، إعطاء المصاب ماء بارداً ليشربه بشكل متكرر، نقله فورًا إلى مكان مظلل وبارد، والتواصل مع الهلال الأحمر على الرقم 997 إذا فقد المصاب وعيه تمامًا.