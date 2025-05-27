أشجار عاسلة في الأراضي الجرداء

كشف المشرف على خدمة النحالين في المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة والزراعة العضوية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس يوسف البوعريش لـ« دوت الخليج »، اعتزام المكتب البدء في توزيع الأشجار العاسلة على المناحل المتنقلة في الأراضي الجرداء بهدف زراعتها ورعايتها إلى وقت وجود النحال في المنطقة حتى تكون مصدرا لمرعى طيب للنحل في الموسم التي تليها، وبذلك زيادة الرقعة الزراعية للنحالين.

السدر والطلح

أبان البوعريش لـ«دوت الخليج»، أن إدارته، تتولى تشجيع النحالين في إصدار التراخيص، بخصوص المناحل المتنقلة من خلال وجود ترخيص منحل أفراد متنقل يستطيع التنقل بالمنحل من مكان إلى مكان آخر حتى خارج المحافظة لمتابعة المواسم المختلفة من الأزهار والمرعى مثل السدر والطلح والسمر والقتاد والقاف والمانجروف وغيرها، وتقديم العمليات مثل الكشف المجاني للمناحل وعمليات الفرز والتطريد الصناعي ومكافحة الأمراض التي تصيب النحل والتي تهدد بقاءها داخل الخلية، والاستشارات التي تخص النحل وحجز مواعيد للزيارات الميدانية لهم وجميع هذه الخدمات مجانية.

250 ريالا

أكد البوعريش تقديم الدعم المالي 250 ريالا لكل خلية والدعم يصل حتى 100 خلية، واختيار النحالين المميزين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المحافل الدولية للنحل والعسل، إضافة إلى تدريب طلاب وطالبات الجامعة على إدارة خلية النحل والفرز والتطريد الصناعي وكل ما يخص النحل، بجانب إعداد التقارير الشهرية لجميع العمليات التي يقوم بها قسم المناحل بالمكتب والزيارات الميدانية للمناحل والإجراءات التي تم عليها في الميدان وتدوين هذه البيانات وحفظها.