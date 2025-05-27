الوديعة تستقبل 11 ألف حاج يمني

قيم المملكة
يقدم القطاع غير الربحي، ممثلًا في مركز التنمية الاجتماعية بشرورة وجمعية البر الخيرية بالوديعة، منذ انطلاق مشروع استقبال حجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاجِ بالوديعة تجربة ترحيبية متكاملة، تعكس قيم المملكة الراسخة في الضيافة وإكرام ضيوف الرحمن، إذ شملت تقديم أكثر من 26 ألف وجبة ساخنة وجافة، وتوزيع أكثر من 15 ألف عبوة ماء، إلى جانب أكثر من 18 ألف مشروب بارد وساخن، في أجواء تبرزُ الوجه الحقيقي للضيافة في المملكة، وتحمل الحجاج على بساط من الحفاوة والطمأنينة؛ لأداء مناسكهم والوصول إلى المشاعر المقدسة.
توزيع الوجبات
جهزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مقر استقبال الحجاج على مساحة 450 مترًا مربعًا، وجعلته بيئة ضيافة متكاملة، تضمن الراحة والتنظيم والانسيابية، عبر جهود أكثر من 437 متطوعًا سُجلوا ضمن الفرص التطوعية المنشورة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وأسهموا بأكثر من 20 ألف ساعة تطوعية في إدارة الحشود، وتوزيع الوجبات، وتقديم الإرشاد، في لوحة وطنية رسمت ملامح الإحسان لضيوف الرحمن.
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