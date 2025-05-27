السعودية | وزير الرياضة يتوّج الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2024-2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل, وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، فريق الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي” 2024 – 2025م، بعد فوزه على ضيفه فريق ضمك بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسُجل هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب الاتحاد ستيفن بيرجوين عند الدقيقة (72).

واحتل الاتحاد صدارة سلّم الترتيب العام للدوري برصيد (83) نقطة من (26) فوزًا، و(5) تعادلات، و(3) خسائر، فيما جاء فريق الهلال ثانيًا برصيد نقطي (75) نقطة من (23) فوزًا، و(6) تعادلات، و(5) خسائر، في حين جاء النصر ثالثًا برصيد (70) نقطة، من (21) فوزًا، و(7) تعادلات، و(6) خسائر.

وتخلل الحفل، استعراض أهم أهداف الاتحاد خلال مشواره في بطولة الدوري للموسم الحالي، إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، والعروض الضوئية، والألعاب النارية التي أضاءت سماء مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يُذكر أن فريق الاتحاد ضمن تحقيق اللقب رسميًا قبل ختام منافسات الدوري بجولتين بعد فوزه على فريق الرائد (1 – 3) في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ (32) في بريدة.

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