شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يوقع عدداً من الاتفاقيات مع الأجهزة الأمريكية النظيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، عدداً من الاتفاقيات مع الأجهزة الأمريكية النظيرة.

جاء توقيع الاتفاقيات بتوجيه من القيادة -حفظها الله-، وذلك ضمن إطار مهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وقوات أمن المنشآت في مجال تنمية رأس المال البشري، ونقل المعرفة ورفع قدرات الأجهزة الأمنية في مسارات مكافحة المخدرات ومجالات التدريب وكذلك أمن المرافق الحيوية.

ويأتي توقيع الاتفاقيات مع الأجهزة الأمريكية النظيرة، ضمن إطار تعزيز الشراكات الدولية مع الأجهزة النظيرة.