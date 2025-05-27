السعودية | طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين المدينة المنورة والباحة ابتداءً من 3 يوليو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن إضافة خط سير جديد مباشر بين المدينة المنورة و الباحة، وذلك في إطار توسيع شبكة طيران ناس ضمن خطة التوسع للشركة، والأهداف الوطنية في قطاع الطيران.

واعتبارًا من 3 يوليو، سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيًا من المدينة المنورة، أحد مراكز عمليات طيران ناس الأربعة حول المملكة، إلى الباحة.

يشغّل طيران ناس 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2,000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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