السعودية | بتوجيه من القيادة.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يوقع عددًا من الاتفاقيات مع الأجهزة الأمريكية النظيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بتوجيه من القيادة -حفظها الله- وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عددًا من الاتفاقيات مع الأجهزة الأمريكية النظيرة؛ وذلك ضمن إطار مهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وقوات أمن المنشآت في مجال تنمية رأس المال البشري، ونقل المعرفة ورفع قدرات الأجهزة الأمنية في مسارات مكافحة المخدرات ومجالات التدريب وكذلك أمن المرافق الحيوية.

ويأتي ذلك ضمن إطار تعزيز الشراكات الدولية مع الأجهزة النظيرة.

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