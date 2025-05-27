السعودية | هيئة التخصصات الصحية تشارك في مؤتمر الاتحاد العالمي للتعليم الطبي 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مؤتمر الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME)، والمعرض المصاحب له، الذي عُقد في مدينة بانكوك بمملكة تايلاند، في المدة من (25) حتى (28) مايو (2025)م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير التعليم الصحي في المملكة العربية السعودية ونقل تجربتها إلى مجتمع التعليم الصحي دوليًّا.

ورأس وفد الهيئة مساعد الأمين العام لشؤون المؤسسات الدكتور حسين بن عبدالله الحسين، الذي أوضح أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية في مجال التعليم والتدريب الصحي.

وشارك الوفد في عدد من اللقاءات والجلسات الحوارية، بهدف نقل تجربة البورد السعودي وتسليط الضوء على أثره في بناء الكوادر الوطنية في مختلف الاختصاصات الصحية, إضافةً إلى توجه الهيئة إلى استقطاب المتميزين دوليّاً للتدريب في البورد السعودي، إلى جانب التعريف بدور الهيئة الرائد بالربط بين منظومة الرعاية الصحية ومنظومة التعليم والتدريب الصحي لمختلف فئات الممارسين الصحيين بالمملكة، والأثر الإيجابي للتكامل في التجربة السعودية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي وتنمية القدرات البشرية، ضمن رؤية المملكة 2030.

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