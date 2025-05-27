السعودية | الخطوط السعودية تحصد جائزة عالمية في تسريع الأعمال والأتمتة الرقمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حصدت الخطوط السعودية جائزة الابتكار في “تسريع الأعمال والأتمتة الرقمية” ضمن فعاليات مؤتمر Informatica World 2025 في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من بين أكثر من 80 شركة عالمية مرشحة، ويأتي ذلك ثمرة لاعتمادها على التحول الرقمي في مختلف أعمالها وخدماتها التي تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة الضيوف.

وتكرّم جوائز Informatica Innovations المؤسسات الرائدة في مجالات الابتكار المدعومة بالبيانات والتميز الرقمي، وتسهم شراكة “السعودية” مع شركة Informatica الرائدة عالمياً في حلول إدارة البيانات السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرتها على تحويل البيانات التشغيلية المتنوعة إلى تحليلات لحظية، مما أسهم في تحسين إدارة الأسطول وتطبيق التسعير الديناميكي للتذاكر وتعزيز رضا الضيوف.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبيانات والتكنولوجيا في مجموعة السعودية الأستاذ عبدالقادر عطية أن هذا التكريم يُبرز التقدم الذي حققته “السعودية” في مسيرتها نحو التحول الرقمي، منوهاً أن التزام “السعودية” المستمر بالابتكار والريادة في قطاع الطيران هو أحد مسارات خطتها الاستراتيجية الجديدة، وأضاف أن هذه الجائزة تعزز من مكانة المملكة الريادية في مجالات الطيران، والتقنية، والابتكار الرقمي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في شركة انفورماتيكا السيد أنسا سيكاران: “يسعدنا التعاون مع الخطوط السعودية لدعم رحلتها في التحول الرقمي والمساهمة في بناء منظومة بيانات موثوقة وشاملة، حيث نؤمن بأهمية البيانات الدقيقة والتي تشكّل الأساس لتجربة عملاء متميزة، وتعزيز الولاء للعلامة التجارية، وتحقيق قيمة طويلة الأمد في العلاقة مع العميل”.

وتواصل “السعودية” من خلال تبنيها لأحدث التقنيات والحلول الذكية تعزيز كفاءتها التشغيلية تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وتحسين تجربة الضيوف، وترسيخ ريادة المملكة في قطاعي الطيران والتكنولوجيا على المستوى العالمي.

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