انت الان تتابع سيارة تدهس محتفلين بتتويج "ليفربول" بلقب الدوري الإنجليزي.. والشرطة تكشف هوية السائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
26 مايو 2025, 8:50 مساءً
أعلنت شرطة ليفربول اليوم الاثنين وقوع حادث دهس عدد من المارة وسط المدينة، وذلك أثناء احتفالات نادي ليفربول بتحقيقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغًا عند الساعة السادسة مساء (الخامسة بتوقيت غرينتش) بوقوع دهس سيارة عددًا من المشاة في منطقة مزدحمة وسط المدينة.
وتم اعتقال رجل، يُعتقد أنه السائق الذي تسبب بالحادث، فيما لم يتم حتى اللحظة إعلان سقوط ضحايا بشكل رسمي.
وأفاد صحفي من وكالة "فرانس برس" برؤية أربعة أشخاص على الأقل يُنقلون على حمالات من موقع الحادث.
وفي بيان لاحق أكدت الشرطة أن السائق هو "رجل بريطاني أبيض، يبلغ من العمر 53 عامًا من منطقة ليفربول"، مطالبة المواطنين بعدم إطلاق التكهنات بشأن دوافع الحادث، ومؤكدة أن "التحقيقات لا تزال جارية؛ للكشف عن ملابسات وظروف ما حدث".
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المَشاهد في ليفربول بأنها "مروعة"، مشيدًا بالاستجابة السريعة لخدمات الطوارئ، وقال: "أشكر الشرطة والفِرق كافة على سرعة تعاملهم مع هذه الحادثة، وسأبقى مطلعًا على كل التطورات، وأطلب منح السلطات المساحة الكافية للتحقيق"، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تُظهر سيارة داكنة اللون، تنحرف فجأة نحو الحشود المحتفلة.
ووقع الحادث في أعقاب خروج عشرات الآلاف من جماهير نادي ليفربول إلى شوارع المدينة؛ للاحتفال بفوز فريقهم بلقب الدوري، ومتابعة اللاعبين وهم يرفعون الكأس عبر حافلتين احتفاليتين، حملتا لافتة "الكأس لنا مرة أخرى".
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