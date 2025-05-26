إشراف وقائي للدفاع المدني بالمدينة المنورة

واصلت قوات الدفاع المدني بالمدينة المنورة أعمال الإشراف الوقائي، لتوفير أعلى درجات السلامة لزوار المسجد النبوي الشريف، والتأكد من سلامة دور الإيواء السياحي والمنشآت، والوقوف على كفاءة أنظمة السلامة وجميع الاشتراطات، والتزامها بتعليمات الدفاع المدني لسلامة ضيوف الرحمن.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني تعزيز مراكز الدفاع المدني الثابتة والموسمية بوحدات التدخل السريع والدراجات النارية، لتحقيق زمن استجابة مثالي في الحالات الطارئة، وبث رسائل توعوية عبر الشاشات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والطرق، والمناطق التي تشهد كثافة بشرية عبر وحدات الدفاع المدني المتحركة.