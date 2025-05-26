إشراف وقائي للدفاع المدني بالمدينة المنورة

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني تعزيز مراكز الدفاع المدني الثابتة والموسمية بوحدات التدخل السريع والدراجات النارية، لتحقيق زمن استجابة مثالي في الحالات الطارئة، وبث رسائل توعوية عبر الشاشات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والطرق، والمناطق التي تشهد كثافة بشرية عبر وحدات الدفاع المدني المتحركة.
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