جمعية تعلّم بالمدينة تحقق مراكز متقدمة في مسابقة القرآن

حقق فرع جمعية «تعلّم» بالمدينة المنورة إنجازًا جديدًا في التصفيات النهائية لمسابقة تعلم للقرآن الكريم، حيث تمكن من حصد مراكز متقدمة في مختلف فروع المسابقة للبنين والبنات.

وقد شارك الفرع في التصفيات النهائية للدورة الأولى من المسابقة، وأسفرت هذه المشاركة عن نتائج مشرفة تُظهر تميز حلقات البنين والدور النسائية التابعة للفرع. وجاءت النتائج كالتالي:

- الفائزون من حلقات البنين:

- حمزة مصطفى ضباب: المركز الرابع في فرع كامل القرآن.

- خالد لافي الحربي: المركز الأول في فرع 20 جزءًا.

- عمران حسين حسين محمد: المركز الثاني في فرع 20 جزءًا.

- إبراهيم بن تامر الجاهوش: المركز الأول في فرع 10 أجزاء.

- ماهر عبده محمد سعدالله: المركز الثاني في فرع 10 أجزاء.

- ناصر عمر الجابري: المركز الأول في فرع 5 أجزاء.

- سلمان عبد الكريم الشيخ: المركز الثاني في فرع 5 أجزاء.

- أسامة نصر عبدالله نصر العبدلي: المركز الثالث في فرع 5 أجزاء.

- هجر صلاح الدين هجر: المركز الأول في فرع جزء عم.

- محمد حسن محمد: المركز الرابع في فرع جزء عم.

- الفائزات من الدور النسائية:

- آية مختار فارس: المركز الأول في فرع كامل القرآن.

- فدوى محمد عفيف: المركز الأول في فرع عشرة أجزاء.

- فاطمة بكار سالم: المركز الثاني في فرع عشرة أجزاء.

- عائشة مالم بانو أنوا: المركز الرابع في فرع عشرة أجزاء.

- نورة عطية السهلي: المركز الأول في فرع خمسة أجزاء.

- تسنيم جهاد بلهيبه: المركز الثاني في فرع جزء عم.

وأعرب مدير الفرع، الأستاذ حسين عبدالله الفيفي، عن فخره بهذه النتائج، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة الجهود الميدانية والبرامج النوعية التي ترعاها الجمعية، وأن «تعلّم» ماضية في رسالتها ببناء جيل قرآني واعٍ.