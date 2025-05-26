في أول جولة ميدانية.. أمير جازان يزور مدينة الصناعات الأساسية

في أولى جولاته الميدانية عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه أميرًا لمنطقة جازان، تفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، يرافقه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة.

واطّلع خلال الجولة على سير العمل، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها من قِبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وكان في استقباله معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، والرئيس التنفيذي للمدينة الدكتور حسين بن يحيى الفاضلي، وعدد من مسؤولي الهيئة.

واستهل أمير منطقة جازان زيارته بمشاهدة عرض مرئي عن أبرز مشروعات الهيئة الملكية بالمدينة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، تضمن شرحًا حول القطاعات الصناعية المستهدفة، والحوافز الاستثمارية المقدمة لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى استعراض منجزات الهيئة في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، ودورها في دعم القطاع السياحي، وتسويق الفرص الاستثمارية النوعية.

وتضمّن العرض مشروعات حيوية في المدينة، من أبرزها محطة تحلية ومعالجة المياه بتقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا، ونظام التبريد بمياه البحر بطاقة تصميمية تبلغ 160 ألف متر مكعب في الساعة، وهما من المشروعات الداعمة القطاع الصناعي في المدينة.

وشملت الجولة زيارة أكاديمية الهيئة الملكية بجازان، التي تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل من خلال أكثر من 55 دورة وورشة تدريبية، استفاد منها نحو 2.700 متدرب ومتدربة.

كما زار ميناء المدينة، واطلع على موقعه الإستراتيجي الذي يخدم ما يقارب 13% من حجم التجارة العالمية، ويتميز بمساحة تفوق 6 ملايين متر مربع، وطاقة استيعابية تصل إلى 4 ملايين طن من البضائع السائبة، و1.2 مليون وحدة حاوية.

وقد شهد الميناء أخيرًا تصدير شحنات صناعية إلى كل من أمريكا وإيطاليا، مما يعكس جاهزيته لدعم النمو الصناعي واللوجستي بالمملكة.

واختتم أمير جازان الجولة بزيارة مصنع صلب ستيل، أحد أهم ركائز صناعة الحديد والصلب في المملكة، الذي يُعد باكورة المدينة الصناعية، إذ تأسس عام 2008، وتبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن سنويًا من كتل الحديد، موزعة بين حديد التسليح ولفائف الحديد.

تأتي هذه الجولة تأكيدًا لاهتمام القيادة بتطوير القطاع الصناعي والاستثماري في منطقة جازان، وتعزيز مكانتها كمحور اقتصادي حيوي في المملكة.