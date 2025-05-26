المالديف تنضم إلى مبادرة طريق مكة

انضمت جمهورية المالديف للمرة الأولى لمبادرة «طريق مكة»، وذلك بعد تدشين المبادرة من مطار فيلانا الدولي، لينضم حجاج المالديف إلى حجاج سبع دول استفادت من هذه المبادرة التي توفر خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات، لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات، لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، بينما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

وقد خدمت المبادرة منذ انطلاقها أكثر من مليون حاج، وذلك في الـ20 من ذي القعدة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن تجاوز عدد مستفيدي مبادرة «طريق مكة» مليون حاج منذ إطلاقها، وهي ضمن مبادرات الوزارة التي تنفذها للعام السابع بالتعاون مع وزارات «الخارجية - الصحة - الحج والعمرة - الإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.