المالديف تنضم إلى مبادرة طريق مكة

وقد خدمت المبادرة منذ انطلاقها أكثر من مليون حاج، وذلك في الـ20 من ذي القعدة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن تجاوز عدد مستفيدي مبادرة «طريق مكة» مليون حاج منذ إطلاقها، وهي ضمن مبادرات الوزارة التي تنفذها للعام السابع بالتعاون مع وزارات «الخارجية - الصحة - الحج والعمرة - الإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.
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