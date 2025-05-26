كشافة تعليم المدينة تباشر تقديم خدماتها للحجيج

باشرت الفرق الكشفية لفتيات وفتيات الكشافة التابعة لوزارة التعليم وجوالة كلية التقنية، التي تعمل تحت مظلة جمعية الكشافة العربية السعودية ، تقديم الخدمات التطوعية لزوار المسجد النبوي في المدينة المنورة من حجاج بيت الله الحرام. وتقدم الفرق الكشفية خدمات عديدة ومميزة في ساحات المسجد النبوي الشريف من مساعدة كبار السن، وإرشاد الحجاج التائهين، وتوزيع مياه الشرب، وترتيب الحشود في الدخول والخروج من المسجد النبوي بكل جد واجتهاد، ويشرف على ذلك 20 قائدا كشفيا و150 كشافا وجوالا من البنين والبنات المدربين والمرشحين من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة والكلية التقنية.



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