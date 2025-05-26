شكرا لمتابعة خبر عن عودة الفصلين الدراسيين العام المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر مساء اليوم عن ترجيح عودة نظام الفصلين الدراسيين في المدارس، وذلك ضمن التوجهات المرتقبة لوزارة التعليم بشأن آلية الدراسة للعام الدراسي 1447هـ.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستحدد النظام الأنسب للأعوام الأربعة المتبقية بناءً على نتائج الدراسة الخاصة بذلك، والتي تهدف إلى اختيار النموذج التعليمي الأمثل مع الالتزام بالإطار الزمني المحدد، الذي يشترط ألا تقل عدد الأيام الدراسية عن 180 يومًا.

ويشهد العام الدراسي الجاري توزيع الخطة على ثلاثة فصول، تتخللها 8 أسابيع مخصصة للإجازة الصيفية.

وكان الفصل الأول بدأ في 18 أغسطس 2024، والفصل الثاني في 17 نوفمبر 2024، فيما ينطلق الفصل الثالث في 2 مارس 2025، ويُختتم في 26 يونيو من العام نفسه.