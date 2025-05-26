شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان يتفقد سير العمل بـ مشاريع جازان للصناعات الأساسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، يرافقه صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، اطّلع خلالها على سير العمل، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، والرئيس التنفيذي للمدينة الدكتور حسين بن يحيى الفاضلي، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وشاهد سموه عرضًا مرئيًا عن أبرز مشروعات الهيئة الملكية في المدينة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، مستمعًا إلى إيجاز عن أهم القطاعات الصناعية المستهدفة، والحوافز الاستثمارية المقدمة من الدولة لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى منجزات الهيئة في تطوير البنية التحتية ورفع جاهزيتها، والخدمات العامة، ودعمها للقطاع السياحي في منطقة جازان، والدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تسويق وجذب الفرص الاستثمارية النوعية.

وتضمّن العرض كذلك، مشروعات حيوية تنفذها الهيئة في المدينة، من أبرزها “محطة تحلية ومعالجة المياه”، التي تعمل بتقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية تبلغ (60.000) متر مكعب يوميًا، لتأمين احتياجات الاستخدام الصناعي والسكني عبر شبكة نقل وتوزيع متقدمة و”نظام التبريد بمياه البحر” الذي تصل طاقته التصميمية إلى (160.000) متر مكعب في الساعة، ويُعد من المشروعات الداعمة للصناعات في المدينة.

وشملت الجولة زيارة أكاديمية الهيئة الملكية بجازان، التي تُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، حيث نُفّذت أكثر من (55) دورة وورشة تدريبية في عدة مجالات، استفاد منها أكثر من (2.700) متدرب ومتدربة.

وضمن جولته، زار سموه ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، مطلعًا على موقع الميناء الإستراتيجي، الذي يعد ممرًا تجاريًا مهمًا لـ13٪ من حجم التجارة العالمية.

ويتميز الميناء بمساحة تتجاوز (6) ملايين م²، وطاقة استيعابية تصل إلى (4) ملايين طن متري من البضائع السائبة، و(1.2) مليون وحدة حاوية، وشهد مؤخرًا إنجازات بارزة شملت تصدير شحنات صناعية إلى أمريكا وإيطاليا، ما يعكس جاهزيته لدعم النمو الصناعي واللوجستي في المملكة ويعد من الممكنات الرئيسة في المدينة.

واختتم سمو أمير منطقة جازان، الجولة، بزيارة مصنع شركة “صلب ستيل”، الذي يُعد من الركائز المهمة في صناعة الحديد والصلب بالمملكة، وهو باكورة مدينة جازان للصناعات والأساسية والتحويلية، تأسس في عام (2008)م، وتبلغ طاقته الإنتاجية “مليون طن” في العام، من كتل الحديد موزعة على (500) طن من حديد التسليح و(500) طن من لفائف الحديد.