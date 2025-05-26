شكرا لمتابعة خبر عن “البلدية” تصدر اشتراطات جديدة لخدمة التوصيل المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان اشتراطات جديدة لتنظم خدمة التوصيل المنزلي، خلال نقل وتوصيل الأغذية والمشروبات.

وشملت الاشتراطات منع وضع صناديق الأغذية في المقعد المجاور للسائق، ومنع عامل التوصيل من التدخين أو الأكل أو الشرب أثناء أداء المهمة كما يُحظر عليه فتح أو إزالة الختم اللاصق على العبوة المنقولة.

وتضمنت التعليمات أيضًا منع ركن مركبات التوصيل في المواقف المخصصة للمستفيدين، باستثناء وقت استلام الطلبات، مع التأكيد على أهمية ارتداء زي موحد ونظيف يعكس مظهرًا مهنيًا لائقًا.

وألزمت الاشتراطات باستخدام عبوات محكمة الغلق لتعبئة المشروبات والسوائل، مع التوصية باستخدام العلب المعدنية، كما يجب فصل الأغذية الباردة عن الساخنة عند نقلها، وتخصيص وسائل نقل مهيأة ومخصصة للتوصيل المنزلي.

وشددت أيضًا على ضرورة تزويد الدراجات بصناديق متينة مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ، وسهلة التنظيف والتطهير.

ودعت الوزارة جميع المنشآت والعاملين في مجال التوصيل المنزلي إلى الالتزام التام بالاشتراطات الجديدة، حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع وتعزيزًا لمستوى جودة الخدمات المقدمة.