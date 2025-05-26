شكرا لمتابعة خبر عن وزير النقل: تم التوسع واستخدام الدرون لمتابعة حركة الحجاج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الوزارة قامت هذا العام بتوسيع نطاق استخدام (الدرون)، وذلك لتعزيز كفاءة المتابعة الميدانية لحركة الحجاج، وضمان سلامة وانسيابية التنقل بين المشاعر المقدسة.

وأوضح الجاسر خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المقام اليوم، أنه تم التوسع في الطرق المطاطية بنسبة 33%، بينما تم التوسع في مناطق تبريد الطرق بنسبة 82% .

وكان وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، قد أكد أن المملكة لن تتهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

يُذكر أن تقنية “الدرون ” تستخدم في رصد حركة الحافلات والمركبات، وتحديد نقاط الازدحام أو الاختناقات المرورية، إلى جانب فحص جاهزية وصيانة الطرق والبنية التحتية بدقة عالية.

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