شكرا لمتابعة خبر عن مظلات ذكية تخفض حرارة عرفة إلى 29 درجة لخدمة الحجاج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت شركة كدانة – الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن إطلاق مظلات ذكية مزوّدة بأنظمة تبريد تعمل بتقنية الرذاذ، بهدف توفير بيئة مريحة وآمنة للحجاج خلال وقوفهم في مشعر عرفة، حيث تسهم هذه التقنية في خفض درجات الحرارة لتصل إلى 29 درجة مئوية.

وتمثل هذه الخطوة جزءًا من تطوير مسارات المشاة التي جرى تصميمها بعناية لتكون منظمة وتمنع التكدس، مما يسهل حركة الحجاج ويعزز من مستوى الراحة والحماية من أشعة الشمس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة آمنة ومريحة تساعدهم على أداء نسكهم بطمأنينة.

كما تواصل المملكة تنفيذ مشاريع تطويرية متجددة سنويًا، تعكس التزام القيادة الرشيدة برعاية ضيوف الرحمن والحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يثري تجربتهم الدينية، ويواكب مستهدفات رؤية 2030.