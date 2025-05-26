شكرا لمتابعة خبر عن التجارة توضح إجراءات ومتطلبات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة فردية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة التجارة، اشتراطات ومتطلبات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة فردية من وإلى شخص آخر عبر الخدمات الإلكترونية لمنصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال: business.sa.

وتستهدف الخدمة المستثمر السعودي أو الخليجي، ويتم تنفيذها خلال يوم واحد، ويشترط أن يكون السجل التجاري نشطًا، وألا يكون المالك الجديد ممتلكًا سجلًا تجاريًا لمؤسسة فردية، وألا يكون المالك الجديد موظفًا حكوميًا، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون اسم السجل التجاري بالاسم الشخصي للمُتنازِل.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حال كان الشخص المنقول منه السجل التجاري “متوفى” يتم تقديم صك حصر الورثة، وتقديم صك الولاية في حال وجود قُصّر، ووجود وكالة شرعية من جميع الورثة تنص على التنازل عن المؤسسة، ووجود عقد مبايعة وتنازل من الورثة موضحًا فيه رقم السجل، ويتم تقديم ذلك إلكترونيًا عبر “منصة الأعمال”.