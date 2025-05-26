شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام: لن نسمح بأي مخالفات تؤثر على أمن الحجاج وخدمتهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، أن المملكة لن تتهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وشدد الدوسري على أهمية التزام الجميع بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المنظمة لشؤون الحج، بحسب العربية .

وأوضح الدوسري أن موسم حج هذا العام يعكس بشكل ملموس أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تولي خدمة الحجاج والعناية بضيوف الرحمن أولوية كبيرة.

ولفت إلى أن رؤية 2030 تجسدت من خلال توحيد جهود القطاعات المختلفة العاملة في خدمة الحجاج.

وقال معاليه خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي المقام اليوم، إن لجنة الحج العليا تلعب دورًا محوريًا في متابعة استعدادات الجهات كافة، مؤكدًا أن الاستعدادات هذا العام شملت تنفيذ أكثر من 1000 جولة رقابية على المنشآت التجارية استعدادًا للحج.

وأشار إلى أن المملكة استقبلت حتى الآن أكثر من مليون حاج من مختلف دول العالم، من بينهم 250 ألف حاج قدموا عبر مبادرة “طريق مكة”.

وخلال حديثه أعلن الدوسري عن توزيع أكثر من مليوني نسخة من المصحف الشريف على الحجاج.

وأضاف:” هناك حملات إعلامية تتجاوز الـ50 لغة لمواجهة التصرفات السلبية التي تعد فردية لا تعبر عن ضيوف الرحمن”، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان جهزت 177 صالة إيواء وفعلت غرفة عمليات للاستجابة للحجاج ⁧‫.

واختتم حديثه :” : نستهدف زيادة عدد المتطوعين خلال موسم الحج إلى 25 ألفا،⁧‫ إلى جانب إجراء الفحوصات اليومية للتأكد من جودة المياه المقدمة للحجاج ⁧‫.”

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