شكرا لمتابعة خبر عن البوسنة والهرسك تعفي السعوديين من التأشيرة خلال صيف 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت السلطات في البوسنة والهرسك عن إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحركة السياحية وتسهيل إجراءات السفر خلال الموسم الصيفي.

وبحسب ما أقره مجلس وزراء البوسنة والهرسك، يسمح هذا الإعفاء بالإقامة في البلاد لمدة تصل إلى 30 يومًا خلال الفترة المحددة دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجهات الحكومة البوسنية لزيادة التدفق السياحي، لا سيما من دول الخليج العربي التي تشهد اهتمامًا متزايدًا بوجهات البلقان في المواسم المعتدلة.

ورغم إعفاء التأشيرة، يتوجب على الزائرين السعوديين الالتزام بعدد من الاشتراطات عند الوصول، ومنها:جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، تذكرة سفر ذهاب وعودة، وحجز إقامة فندقية مؤكد أو ما يثبت مكان الإقامة، وتأمين طبي يغطي كامل مدة الرحلة، ما يثبت القدرة المالية على تغطية تكاليف الإقامة.

الإعفاء لا يقتصر على المملكة فقط، بل يشمل أيضًا مواطني سلطنة عُمان ومملكة البحرين خلال نفس الفترة، في إطار تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وجذب المزيد من الزوار من هذه الدول.

ومن المقرر أن يُستأنف العمل بنظام التأشيرات الاعتيادي فور انتهاء فترة الإعفاء في 30 سبتمبر 2025، ما لم يصدر قرار جديد بتمديد الإجراء أو تعديله.

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