شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز الحصيني: الأحد المقبل بداية الصيف أرصاديًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يوم الأحد القادم يمثل بداية فصل الصيف من الناحية الأرصادية .

وكتب “الحصيني” عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الاحد القادم بداية الصيف ارصادياَ،من خلال الأرشيف المناخي .

وتابع: غالباً الحرارة في المملكة والخليج في الصيف تتراوح العظمى بين 38ل47°C، من الممكن أن تقل عن ذلك أوترتفع حسب تأثير موجات الكتل الهوائيةالحارة .

وأضاف: احياناً تجثم على بعض المناطق كتلة حارة قوية تؤدي الى ارتفاع الحرارة تصل50°C وأعلى .