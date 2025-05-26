اخبار السعوديه

عبدالعزيز الحصيني: الأحد المقبل بداية الصيف أرصاديًا

0 نشر
0 تبليغ

عبدالعزيز الحصيني: الأحد المقبل بداية الصيف أرصاديًا

شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز الحصيني: الأحد المقبل بداية الصيف أرصاديًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يوم الأحد القادم يمثل بداية فصل الصيف من الناحية الأرصادية .

وكتب “الحصيني” عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الاحد القادم بداية الصيف ارصادياَ،من خلال الأرشيف المناخي .

وتابع: غالباً الحرارة في المملكة والخليج في الصيف تتراوح العظمى بين 38ل47°C، من الممكن أن تقل عن ذلك أوترتفع حسب تأثير موجات الكتل الهوائيةالحارة .

وأضاف: احياناً تجثم على بعض المناطق كتلة حارة قوية تؤدي الى ارتفاع الحرارة تصل50°C وأعلى .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا