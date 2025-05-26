شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يصل إلى كوالالمبور ليرأس وفد المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يصل إلى كوالالمبور ليرأس وفد المملكة في القمتين “الخليجية والآسيان” و”الخليجية والآسيان والصين”.

وتستضيف ماليزيا، قمة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، والصين.

وتهدف القمة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، و«آسيان»، والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي، كما ستتناول قضايا مثل الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الإدارة الأميركية، ما يعكس دور ماليزيا في تشكيل إطار متعدد الأطراف للتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين هذه الدول.