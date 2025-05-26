شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: لم نرصد أي حالات أوبئة بين الحجاج حتى الآن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الصحة:، فهد الجلاجل، أنه لم يتم رصد أي حالات أوبئة بين الحجاج حتى الآن .

وأضاف وزير الصحة، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الحكومي، أنه لم يتم رصد أي حالات تفشي لأمراض أو لأوبئة تؤثر على الصحة العامة.

وشدد على ضرورة التزام الحاج بالخطط الوقائية التي وضعتها الوزارة، مؤكدا أن اتباعها يعد أول خطوة لحج آمن وصحي.

ولفت إلى أنه تم تزويد الحجاج من ذوي الحالات الحرجة بأجهزة استشعار ذكية مرتبطة بمستشفى صحة الافتراضي الأكبر من نوعه في العالم.