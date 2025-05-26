السياحة تشدد على مرافق الضيافة في مكة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج

شددت وزارة السياحة، على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها في مدينة مكة المكرمة، بضرورة الالتزام بتقديم أفضل الخدمات وأجودها للحجاج، وذلك بالتزامن مع موسم حج 1446هـ، حيث تعمل الوزارة على ضمان التزام مرافق الضيافة في مدينة مكة المكرمة بالامتثال لنظام السياحة ولوائحه؛ لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج، وذلك تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- المتعلقة بتوفير جميع سبل الراحة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل راحة، وذلك في ظل منظومة الخدمات المتطورة التي وفرتها المملكة من أجل نجاح موسم حج هذا العام، إذ نفذت الفرق الرقابية للوزارة بمدينة مكة المكرمة أكثر من 1160 زيارة رقابية على مرافق الضيافة منذ بداية شهر ذي القعدة.

وتأتي الجهود المتواصلة لوزارة السياحة بالعاصمة المقدسة في إطار مساعيها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج بالتزامن مع موسم الحج بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، كما تنوّه الوزارة الجميع بإمكانية تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.