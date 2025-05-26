الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق الإصدار الثاني من "دليل التوعية السيبرانية" لضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، الإصدار الثاني من "دليل التوعية السيبرانية" الهادف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني خلال موسم الحج والعمرة، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن، وذلك ضمن برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ، الذي تنفذه الهيئة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير كافة الإمكانات لتقديم تجربة متكاملة تحقق أعلى معايير الراحة والتميز والأمان لضيوف الرحمن. ويحتوي الإصدار الثاني من "دليل التوعية السيبرانية" على مجموعة من المواد التثقيفية المتنوعة للتوعية بالأمن السيبراني، كما تضمن تحديثات تركزت حول عدة موضوعات شملت: "أمن التطبيقات، التحديثات الأمنية، التحقق الثنائي، كلمات المرور الآمنة، أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد وكيفية تجنبها، أهمية التصفح الآمن لشبكة الإنترنت، إجراء النسخ الاحتياطي بشكل دوري" وغيرها من الموضوعات التي تعزز من الممارسات الآمنة لدى ضيوف الرحمن، وتسهم في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لديهم، كما يستعرض الدليل أهمية الوعي بالأمن السيبراني، ودوره في الحد من المخاطر السيبرانية خلال موسم الحج والعمرة وذلك من خلال 16 لغة متعددة يوفرها الدليل المتاح في قسم الأدلة التوعوية في موقع وزارة الحج والعمرة Haj.gov.sa/Guides .

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