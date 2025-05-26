شكرا لقرائتكم خبر شراكة سعودية جديدة لدعم المحتوى المحلي السينمائي والدرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الرياض مؤخراً تأسيس شراكة فنية سعودية جديدة، تهدف إلى تقديم محتوى محلي بمستوى عالمي منافس يخدم المشهد الثقافي والإبداعي، وتعزيز منظومة الإنتاج الفني بنهج احترافي، إضافة إلى دعم حضور المحتوى المحلي في الساحة السينمائية والدرامية داخل المملكة وخارجها، ضمن توجه مشترك يعزز الهوية الثقافية السعودية، ويواكب رؤية المملكة 2030.

ووقعت "بيزنيس انوفيشن" الرائدة في مجال الإنتاج السينمائي والدرامي اتفاقية شراكة مع "فاز للرعايات" المتخصصه في جذب الرعايات والشراكات، وذلك بهدف دعم الجهود الإبداعية والإعلامية بين الجانبين، من خلال تسويق وترويج مجموعة من الأعمال الفنية القادمة، والتي تتضمن مشاريع سينمائية ودرامية وتوثيقية، تناسب ذائقة الجمهور المحلي وتنافس على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال مدير عام "بيزنيس انوفيشن" معتز الشبانة: (تمثل الشراكة خطوة مهمة واستراتيجية ضمن رؤيتنا في تعزيز المحتوى المحلي الفني ووصوله إلى جمهور أوسع داخل المملكة وخارجها بمستويات عالمية، ونعمل على تنفيذ عدد من المشاريع النوعية في الوقت الحالي، ونعوّل كثيرًا على هذا التعاون في تقديم أعمال مميزة تعزز المشهد الثقافي والإبداعي في المملكة، وتُرضي تطلعات جمهورنا الكبير داخل المملكة وخارجها).

فيما أوضح مدير عام "فاز للرعايات" ريان عرب أن هذه الشراكة تعكس التقاء الرؤى بين الجانبين في مجال الإبداع والابتكار في صناعة المحتوى؛ مؤكدًا حرصه على دعم المشاريع الإبداعية، من خلال استراتيجيات ترويجية وتسويقية مدروسة وفعالة تواكب تطلعات السوق المحلي.

وتعمل "بيزنيس انوفيشن" حاليًا على إنتاج مجموعة من المشاريع السينمائية والدرامية والتوثيقية، والترويج لها من خلال "فاز للرعايات" التي تقدم حلولًا ذكية ومبتكرة في ترويج المشاريع الإبداعية والثقافية، وذلك بعد نجاحات لافتة أبرزها إنتاج فيلم "شباب البومب" الذي تصدر شباك التذاكر في المملكة والخليج العربي، وحقق أرقامًا قياسية في تاريخ السينما في المملكة.