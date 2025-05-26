شكرا لقرائتكم خبر المياه الوطنية ترفع جاهزيتها وتعلن اكتمال خططها التشغيلية والفنية لموسم حج 1446هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة المياه الوطنية رفع جاهزيتها، واكتمال خطتها التشغيلية والفنية لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادًا لاستقبال موسم حج هذا العام 1446هـ.وأكدت أنها بدأت في تنفيذ خطتها لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا العام منذ وقت مبكر، كما عملت على تحسين خدماتها، ورفع مستوى الجاهزية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله- لتسخير جميع الإمكانات، وتقديم كل التسهيلات المتعلقة بالخدمات المائية والبيئية لحجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقالت الشركة: "منذ وقت مبكر عملنا على وضع الخطط والاستراتيجيات، والاستفادة من تجارب المواسم السابقة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما ركزنا على توفير كميات المياه اللازمة التي سيتم توزيعها وضخها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج بكمية خزن تشغيلي واستراتيجي تصل إلى (3.5) ملايين متر مكعب، وبمتوسط كميات ضخ يومي تتجاوز (760) ألف متر مكعب إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما سيصل الضخ إلى أكثر من مليون متر مكعب في يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك ، حيث تقوم على تنفيذ الخطة كوادر بشرية مؤهلة يتجاوز عددها (2000) موظف".

وأوضحت أنها عملت على تنفيذ (3) تجارب تشغيلية خلال العام، بدأت الأولى في شهر ربيع الثاني والثانية في شهر رجب، والثالثة في شهر شوال، ويلي ذلك بداية التشغيل الفعلي للموسم، مبينة أن هذه التجارب تؤكد الكفاءة التشغيلية لشبكات توزيع المياه، وشبكات مكافحة الحريق، وشبكات التبريد، وشبكات الصرف الصحي. مشيرة إلى أنها جهزت محطات المعالجة البيئية وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير بسعة تزيد على (750) ألف متر مكعب، وذلك لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وأوضحت الشركة أنها نفذت مؤخرًا (18) مشروعًا رأسماليًا وتشغيليًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكُلفة تصل إلى (400) مليون، سعيًا منها لتطوير البنية التحتية، ودعم توزيع المياه، ورفع كفاءة الشبكات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي سيستفاد منها خلال الموسم الحالي 1446هـ، وذلك لضمان تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أنها سخرت جميع إمكاناتها التقنية المتطورة لإدارة العمليات التشغيلية بموسم الحج، مبينة أنه يتم متابعة العمليات التشغيلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال مراكز المراقبة والتحكم.

وبيّنت الشركة أن ضخ المياه سيكون مستمرًا على مدار الساعة في المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، مع استمرارية ضخ المياه إلى جميع أحياء مكة المكرمة المخدومة بشبكات المياه وفق جداول الضح المحددة.

وفيما يتعلق بجودة المياه، فقد حرصت الشركة على مضاعفة أعمالها لضمان جودة المياه المقدمة التي تُعد جزءًا مهمًا من منظومتها التشغيلية خلال موسم الحج، وذلك من خلال المختبر المركزي المجهز بأحدث التقنيات الحديثة المتقدمة ذات المواصفات العالمية، مع وجود مختبرات ثابتة ومتنقلة بالمشاعر المقدسة تعمل على إجراء الفحوصات المخبرية بعد جمع العينات من قبل الفرق الميدانية من المصادر الرئيسية لمياه الشرب والخزانات التشغيلية والاستراتيجية، وكذلك من شبكات المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة للتأكد من سلامة وجودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.

وأكدت أن أعمال مراقبة جودة المياه تتواصل على مدار الساعة في موسم الحج من خلال كوادر وطنية مدربة ومتخصصة، حيث سيتم إجراء أكثر من (4000) فحص مخبري يوميًا خلال موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وتواصل الشركة تنفيذ أعمالها تحقيقًا لأهدافها الرامية لترجمة الجهود والأعمال المبذولة لواقع ملموس يخدم ضيوف الرحمن، ويحقق الراحة لهم منذ قدومهم وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.