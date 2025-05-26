حكومتا السعودية والكويت تعلنان اكتشافًا بتروليًا جديدًا في المنطقة المقسومة

"صرحت حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بأن عمليات الوفرة المشتركة تمكنت -بفضل الله-، من اكتشاف بترولي جديد لحقل (شمال الوفرة وارة - برقان)، الذي يقع على بعد (5 كم) شمال حقل الوفرة، حيث تدفق البترول من مكمن (وارة) في البئر شمال الوفرة (وارة برقان - 1) بمعدل كميات تجاوزت (500) برميل يوميًّا وبدرجة كثافة نوعية (26-27 API). ويعد هذا الاكتشاف الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف عام (2020م)، كما يعد ذا أهمية عالية؛ نظرًا لما يحمله من أثر إيجابي ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج".



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