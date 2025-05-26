السعودية | طالبوا شركة الكهرباء والجهات المختصة بسرعة معالجة الوضع وتوفير محطات كهربائية إضافية.. مزارعو وادي الدواسر يشتكون من الانقطاعات المتكررة للكهرباء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شكا عدد من المزارعين بمحافظة وادي الدواسر من عدم انتظام التيار الكهربائي الذي يخيم على المحطات الكهربائية الحالية، التي ليست مواكبة للتوسع الكبير والنمو المطرد الذي تشهده المحافظة من الناحية الزراعية يوماً بعد يوم، مؤكدين أن الانقطاعات المتكررة تشكِّل خطراً يهدد منتجاتهم الزراعية.

وأوضح المزارعون أن هذه الانقطاعات تسبَّب في تلف المنتجات الزراعية، وسط غياب الحلول من الجهات المعنية، على حد تعبيرهم.

وأشار عدد منهم لـ”الخليج 365” إلى أن مزارع وادي الدواسر تعاني بشكل عام نقصاً كبيراً في المحطات الزراعية الجديدة؛ ما ضاعف معاناة المزارعين، وأن تأمين محطات جديدة هو الحل الأمثل خصوصاً في ظل إجراء استخدام الشبكة الكهربائية العامة بدلاً من استخدام الوقود السائل.

وطالب المزارعون في وادي الدواسر شركة الكهرباء والجهات المختصة بسرعة التحرك لمعالجة الوضع، وتوفير المحطات الكهربائية الجديدة التي تحفظ سلامة المنتجات الزراعية للمزارعين، وتحقق تطلعاتهم، في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للقطاع الزراعي في المملكة.

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