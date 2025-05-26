السعودية | مجلس إدارة جمعية المودة يدشّن مركز الدعم الاجتماعي والنفسي للأسرة ويكرّم نجوم الأداء للربع الأول من 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - في افتتاحية الاجتماع الثالث للدورة الرابعة، دشّن أعضاء مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية “مركز المودة للدعم الاجتماعي والنفسي للأسرة”، وذلك بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ زهير مرحومي، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس المهندس فايز الحربي، وعضوية كل من المهندس ياسر بكر، والأستاذ خالد قامة، والأستاذ خالد الحمدان، والمهندس فهد مؤمنة والرئيس التنفيذي الأستاذ محمد آل رضي

وأكد الأستاذ زهير مرحومي في كلمته أن افتتاح هذا المركز يأتي ضمن التزام الجمعية بتقديم خدمات نوعية لحماية وتمكين الأسرة ، مشيرًا إلى أن المودة تقدم منظومة متكاملة من خدمات الحماية الأسرية، تشمل التدخلات النفسية والاجتماعية للحالات المعنفة، عبر بيئة آمنة وسرية تحفظ كرامة المستفيدين، إضافة إلى خدمات الإرشاد الأسري عبر مستشارين متخصصين في حل النزاعات الزوجية وتعزيز الصحة النفسية للأسرة، فضلاً عن خدمات “شمل” التي تُعنى بلمّ شمل الأسر المنفصلة وضمان حق الطفل في التواصل الآمن والمستقر مع والديه.

وتضمّن جدول الاجتماع تكريم نجوم الأداء المتميز من منسوبي الجمعية عن الربع الأول من عام 2025، وذلك نظير إنجازاتهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الأثر الاجتماعي، في إطار تعزيز ثقافة التميز والتحفيز المهني داخل الجمعية.

كما استعرض المجلس ملخص الأداء التشغيلي والمالي للربع الأول من العام 2025، وتقرير أداء حملة رمضان الإعلامية والمجتمعية التي نُفذت خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى الحملات التوعوية المرتبطة بحماية الأسرة وتمكينها، والتي شهدت تفاعلاً واسعًا على مستوى المجتمع المحلي.

وناقش المجلس مستجدات تطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوسيع نطاق الأثر التنموي للأسرة في مختلف مناطق المملكة. كما تم عرض تقرير مفصل حول مشاركة الجمعية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (EINA) والذي أُقيم في الرياض، مستعرضًا الشراكات الجديدة، وأثر مشاركة “بيت الأسرة” كأحد أبرز الأجنحة في المعرض.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن أعضاء المجلس الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية ومنسوبي الجمعية، مؤكدين على أهمية مواصلة العمل برؤية طموحة ومؤثرة تعزّز من جودة الحياة الأسرية في المملكة، وتساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.

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