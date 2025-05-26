السعودية | “الموارد البشرية” تُطلق خدمة “أجير مواسم السياحة” بالتعاون مع “السياحة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة السياحة خدمة “أجير مواسم السياحة”، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية من العمل الموسمي في القطاع السياحي، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

وتهدف الخدمة إلى دعم منشآت القطاع السياحي التي تعمل في أنشطة الإيواء والسفر والسياحة، وتشرف عليها وترخصها وزارة السياحة من تلبية احتياجها خلال فترات الذروة السياحية، وتمكينها من الاستفادة من خدمات القوى العاملة الموسمية حول المملكة، وذلك وفق ضوابط وقواعد عمل محددة وآلية منظمة تضمن سهولة ومرونة التعاقد الموسمي.

وتُتيح خدمة “أجير مواسم السياحة” للمنشآت عرض الشواغر الوظيفية عبر منصة “أجير”، وتمكّن الباحثين عن عمل من استعراض الفرص المتاحة والتقديم عليها إلكترونيًا، كما تتيح إصدار تصاريح عمل موسمية موثقة تعزز من موثوقية العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي ضمن المبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل، ورفع كفاءة وجاهزية القوى العاملة الوطنية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة غير الوطنية، ويدعم توجهات تمكين المواطنين من فرص العمل المؤقتة في القطاعات الحيوية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال توسيع مشاركة السعوديين في التنمية الاقتصادية، وإتاحة المجال أمامهم لاكتساب المهارات والخبرات في بيئات عمل متجددة تتماشى مع احتياجات السوق المتسارعة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على توفير حلول فعالة ومرنة تدعم منشآت القطاع الخاص، وتُمكّن الكوادر الوطنية من الإسهام في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- نحو بناء اقتصاد مزدهر قائم على استثمار الطاقات الوطنية.

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