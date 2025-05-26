شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المنيع يوضح: الأخ الفقير من مستحقي الزكاة باتفاق جمهور العلماء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع جواز إعطاء الزكاة للأخ الفقير، مشيرًا إلى أن ذلك يتوافق مع ما ذهب إليه جمهور العلماء في تصنيف الأقارب.

وأوضح الشيخ المنيع أن الفقهاء قسموا الأقارب إلى ثلاثة أقسام: الأصول، وهم الآباء والأجداد؛ والفروع، وهم الأبناء وأبناء الأبناء؛ أما القسم الثالث فهو الحواشي، ويشمل بقية الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم.

وبيّن خلال حديثه عبر برنامج “فتاوى”، أن الأصول والفروع تُوجب الشريعة على المسلم النفقة عليهم إذا كانوا محتاجين، أما الحواشي فلا تجب نفقتهم شرعًا، ولذلك يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كانوا من أهل الحاجة.

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