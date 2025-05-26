فرز وترميز أمتعة حجاج باكستان

وتبدأ عملية «الترميز» التي يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، في صالة مخصصة لمبادرة طريق مكة في مطار إسلام آباد الدولي، بفرز الأمتعة ووضع ملصقات عليها، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، وملصق على غلاف جواز السفر، وإعطاء الحاج بطاقة تحمل المعلومات المدونة على أمتعته نفسها.
يذكر أنّ خدمة «الترميز»، إحدى الخدمات التي تقدمها مبادرة طريق مكة لضيوف الرحمن من مطارات بلدانهم، وتهدف إلى وصول أمتعتهم إلى مقار إقامتهم، دون أي إجراءات أو انتظار في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
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