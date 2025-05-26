جمعية افتراضية للمنظمات غير الربحية

أعلن عضو مجلس الجمعيات الأهلية في المنطقة الشرقية المهندس عبدالرحمن الجغيمان، شروع المجلس في تصميم جمعية افتراضية، كمشروع متكامل، تشتمل على الأهداف، وطريقة صياغة اللوائح والسياسات والأنظمة، لتكون كأنموذج جاهز للتطبيق، مؤكدًا ضرورة وجود الكفاءات البشرية في الجهاز التنفيذي في الجمعية، داعيًا إلى استفادة الجمعيات التعليمية غير الربحية من المدارس والمرافق التعليمية التابعة للإدارة التعليمية، لاحتضان الجمعيات، وتنفيذ الأنشطة فيها، مع التأكيد على ضرورة عقد شراكات فاعلة بين الجمعيات التعليمية غير الربحية وإدارات التعليم، وإتاحة تواصل مباشر بين الجمعيات والمدارس في تنفيذ البرامج، مبديًا استعداد المجلس بدعم الجمعيات والمنظمات التعليمية غير الربحية في الأحساء، متوقعًا أن يكون للجمعيات التعليمية أثرًا عاليًا في المجتمع.

34 منظمة

أوضح مدير المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في الإدارة العامة للتعليم بالأحساء وليد البو سيف، في ورشة عمل بعنوان: «الاحتياجات التنموية لتأسيس المنظمات التعليمية غير الربحية في الأحساء»، أن إدارته، تعمل على استهدف ارتفاع أعداد المنظمات الربحية من 4 منظمات إلى 34 منظمة بحلول 2035م.

التعليم والتدريب

أضاف رئيس فريق المنظمات التعليمية غير الربحية في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء الدكتور أحمد العتيق، أن دور إدارة المنظمات غير الربحية التعليمية، تهدف إلى دعم تمكين القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب من خلال تأسيس المنظمات ومتابعتها والإشراف عليها وصولًا إلى تمكينها.

3 أدوار للمنظمات التعليمية غير الربحية

01- دعم نمو القطاع غير الربحي في التعليم، ودراسة طلبات التأسيس ومتابعة مراحل التأسيس.

02- الإشراف الفني للمنظمات والموافقة على طلبات إقامة البرامج والأنشطة الفنية.

03- الإسهام في رفع كفاية الأداء الفني من خلال إجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة.

رحلة تأسيس المنظمات غير الربحية

01- يستلم فريق إدارة التعليم طلب التأسيس من منصة نوى.

02- إرسال طلب من فريق إدارة التعليم للجنة المختصة ودراسته خلال يومين عمل.

03- رفع طلب الموافقة على تأسيس المنظمة للوحدة الإشرافية في وزارة التعليم.

04- عرض الطلب على لجنة المنظمات غير الربحية.

05- إرسال الموافقة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر المنصة.

06- المسح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

07- إصدار ترخيص اللجنة النهائي بعد موافقة الجهة المعنية.