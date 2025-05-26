قوارب سياحية ببحيرة الأحساء

في خطوة هدفت لتعزيز وتنشيط الترفيه في متنزه جبل الشعبة، الواقع في شمال واحة الأحساء الزراعية، أطلقت الأمانة أخيرًا، مجموعة قوارب سياحية وسط بحيرة المتنزه، لتوفير رحلات بحرية، من خلال ركوب القوارب ذات التصاميم المتنوعة، وسط البحيرة، ومشاهدة المعالم السياحية والترفيهية القريبة من البحيرة داخل المتنزه، والاستمتاع بمناظر وإطلالات متنوعة.

وحرصت الأمانة، ممثلة في طواقم العمل داخل المتنزه، على إعطاء سلامة الركاب والقوارب أولوية قصوى، من خلال توفير كافة وسائل وأدوات وتجهيزات السلامة المختلفة في القوارب من أجل الحصول على نزهة بحرية آمنة، والالتزام التام بالحمولة المناسبة للقارب، ومراعاة أحوال الطقس المختلفة قبل وأثناء الإبحار؛ وذلك بمتابعة أحدث التقارير والتنبؤات الجوية، مع التأكيد على الحفاظ على السرعة الآمنة في الإبحار، والتأكيد على تقديم برامج التوعية والإرشاد للمتنزهين قبل ركوب القارب، بدوره، أبان المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء، خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، أمس، أن المتنزه يشتمل على بحيرتين سُفلية وعلوية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وشلالين بطول 1100 متر على شكل تضاريس الجبل.

مكونات المتنزه

1- ساحات تزلج جبلية.

2- مظلات للجلوس.

3- ساحات خاصة بإقامة الفعاليات.

4- أكشاك مؤقتة للمناسبات العامة.

5- مجاميع ألعاب الأطفال.

6- ممرات للمشاة.

7- مواقع زراعية ومسطحات خضراء.

8- إنارة ليلية للممرات والطرق الداخلية للمتنزه.

9- مواقف للمركبات.

10- تلفريك معلق.

11- جسور شد خشبية معلقة.

12- ألعاب مغامرات.