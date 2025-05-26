السعودية | أكثر من 197 ألف مادة إرشادية وزعتها الشؤون الإسلامية على الحجاج عبر مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - "الشؤون الإسلامية” تستقبل طلائع حجاج مصر وإندونيسيا في مدينة الحجاج بمحافظة خيبر

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ضمن خطتها التوعوية لموسم حج 1446هـ، كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، أعمالها في توزيع المواد التوعوية والإرشادية على الحجاج القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي، في إطار جهودها المستمرة لتيسير أداء المناسك على الوجه الشرعي الصحيح.

وانطلقت الحملة منذ الأول من شهر ذي القعدة 1446هـ، بمشاركة موظفي وموظفات إدارة المساجد بمحافظة جدة، وشملت صالة الحجاج، والصالة الشمالية، وصالة رقم (1) بالمطار، إلى جانب نقاط الوصول في ميناء جدة الإسلامي، حيث لا تزال أعمال التوزيع مستمرة، بالتزامن مع توافد الحجاج، وحتى اكتمال آخر رحلة حج.

وتنوعت المواد التوعوية بين كتيبات ومطويات بأكثر من 10 لغات، من أبرزها: “حصن المسلم”، و”أعمال الحج”، و”المختصر في صفة الحج والعمرة والزيارة”، و”الدعاء من الكتاب والسنة”، من تأليف نخبة من كبار العلماء؛ وتهدف إلى رفع مستوى الوعي الشرعي لدى الحجاج وتيسير فهمهم لمناسك الحج.

وبحسب الإحصائيات حتى السابع والعشرين من شهر ذي القعدة، بلغ عدد المواد التي وُزِّعَت (197،404) نسخة، منها (193،220) عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، و(4،184) عبر ميناء جدة الإسلامي، ولا تزال الكميات توزع وفق جدول زمني منظم يشمل كافة الرحلات القادمة.

وتأتي هذه الجهود تأكيدًا لحرص الوزارة على تعزيز الوعي الديني، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وخدمة ضيوف الرحمن بما يعكس رسالة المملكة في رعاية شؤون الحجاج وتقديم أرقى الخدمات لهم.

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