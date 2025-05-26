شكرا لقرائتكم خبر "لوّن صيفك" مع روح السعودية.. واستمتع بعرض الخطوط السعودية الاستثنائي لاستكشاف أجمل الوجهات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق برنامج (صيف السعودية 2025) تحت شعار "لوّن صيفك" بزخمٍ كبيرٍ وتجاربَ مختلفةٍ تناسب جميع الأذواق والأعمار؛ حيث أعلنت روح السعودية عن باقةٍ من العروض والمنتجات السياحية التي تستهدف جذب الزوار من داخل المملكة وخارجها، ومن تلك العروض المميزة، ما قدمته (الخطوط الجوية السعودية).

وما يجعل عرض (الخطوط الجوية السعودية) من أبرز عروض (صيف السعودية 2025)؛ أنه يتيح شراء تذكرة طيران والحصول على التذكرة الثانية مجانًا للاستمتاع بالصيف في السعودية من خلال رمز ترويجي، على أن يكون تاريخ الحجز من 25 إلى 28 مايو الجاري، ويكون تاريخ السفر خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 أغسطس.

كما يشمل العرض المميز إمكانية وجود حقيبة إضافية مجانية، وهي فرصة كبرى تُتيح للزوار الاستمتاع بالتجارب والفعاليات؛ التي تشهدها مناطق المملكة خلال الصيف.

العرض المقدم من (الخطوط الجوية السعودية) بالتعاون مع روح السعودية، يقدِّم للزوار تجربة فريدة تجمع بين العروض الحصرية الكبيرة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمغامرة في 6 وجهات سياحية متنوعة، مما يُعزِّز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة في فصل الصيف.

ويستمر برنامج (صيف السعودية 2025) حتى شهر سبتمبر 2025، في 6 وجهات سياحية متنوعة؛ منها الشواطئ والمنتجعات بجوِّها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، وكذلك المرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير، كما يتضمّن البرنامج عدداً من الفعاليات الكبرى منها EWC “كأس العالم للرياضات الالكترونية” التي ستقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس، بالإضافة إلى موسم جدة وموسم عسير، اللذين يضمَّان العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض المميزة.

ويعود برنامج (صيف السعودية 2025) بحلة أكبر وتكامل غير مسبوق، وبشعار "لوّن صيفك" يقدم موسمًا استثنائيًا يليق بمكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية بالتعاون مع أكثر من 120 شريكًا؛ حيث ينطلق هذا الصيف بأكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، ووجهات جديدة في البحر الأحمر مثل جزر شيبارة وأمهات، ومنتجعات عالمية مثل سانت ريجيس وديزرت روك، وأكثر من خمسة شواطئ جديدة في مدينة جدة، مع تعزيز في الربط الجوي مع إضافة أكثر من مليون مقعد طيران إلى الوجهات الصيفية، وعودة موسم عسير بحُلة جديدة.