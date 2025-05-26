شكرا لمتابعة خبر عن محام: أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم صاحبها من الوظائف الحكومية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خالد الحجاج – محام ،أن أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم صاحبها من الوظائف الحكومية .

وقال الحجاج:”أتيت جريمة مخلة بالشرف والأمانة مثل رشوة وحكم عليك القاضي بحكم ما وانتهيت من السجن ، كل الوظائف الحكومية محروم منها لمدة لا تقل عن ٥ سنوات”٠

وأضاف” بعد مرور خمس سنوات تتقدم بطلب حذف السابقة وقد ينظر في توظيفك ، ولكن إن كانت جريمة مخلة بالشرف والأمانة لا يمكن أن توظف في وظيفة حكومية”٠